Необычны выбор: Блейк Лайвли появилась на красной дорожке с ретро-прической и силиконовом платье

37-летняя Блейк Лайвли посетила мировую премьеру фильма "Еще одна простая просьба" (Another Simple Favor), которая состоялась во время конференции и фестиваля SXSW 2025 в городе Остине.

Для этого мероприятия она надела бежевое платье-бюстье с глубоким декольте-сердцем, которое было выполнено из силиконового материала. Ее платье было от бренда Renee Masoomian, который также часто создает луки для Леди гаги.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Носила наряд она в сочетании с накидкой-пальто, которео застегивалось на кнопки спереди. Также на Блейк были черные туфли от Christian Louboutin и оригинальные украшения.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Волосы актриса уложила в ретро-прическу, а на ее лице был макияж в нюдовой гамме.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

В фильме Лайвли сыграла вместе с актрисой Анной Кендрик и она тоже присутствовала на мероприятии. Она надела наряд от бренда LaQuan Smith из коллекции осень-зима 2025.

Анна Кендрик / Фото: Associated Press

Фильм является продолжением картины 2018 года под названием "Простая просьба", аде актрисы также сыграли вместе. Это первая работа Блейк после того, как она сыграла в фильме "Оставь, если любишь" из-за которого сказалась впутаной во мноджество скандалов.

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