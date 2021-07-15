Необычный лук и эффектная укладка: еще один образ Тильды Суинтон в Каннах

Необычный лук и эффектная укладка: еще один образ Тильды Суинтон в Каннах

60-летняя британская актриса продолжает впечатлять образами на красной дорожке.

Вчера вечером Тильда Суинтон блистала на красной дорожке перед показом фильма "Les Olympiades (13-й округ Парижа)" - фильм режиссера Жака Одиара.

Перед показом Тильда Суинтон с командой фильма появилась на красной дорожке 74-го Каннского кинофестиваля. Актриса надела мешковатую белую рубашку в сочетании с очень широкими брюками от Schiaparelli и остроносой обувью. Сделала оригинальную укладку, а в макияже акцентировала внимание на губах, накрасив их красной помадой.

Тильда Суинтон / Getty Images

Образы Тильды Суинтон на красной дорожке в Каннах впечатляют. В прошлый свой выход звезда блистала перед камерами в розовом жакете-смокинге, мандариновом платье, обтягивающем фигуру, с золотыми рукавами из пайеток и дополнила лук замшевыми розовыми туфлями на шпильках.

Тильда Суинтон / Associated Press

А еще раньше на фолоколле демонстрировала образ в костюме от Haider Ackermann с асимметричным блейзером и короткими рукавами, который сочетала с нюдовыми туфлями от Manolo Blahnik и тоже с яркой помадой на губах.

Тильда Суинтон / Associated Press

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