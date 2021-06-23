Необычный образ в жаркий день: Эшли Робертс появилась в сапогах и корсете

Необычный образ в жаркий день: Эшли Робертс появилась в сапогах и корсете

Участница Pussycat Dolls удивила аутфитом.

В начале лета эффектная певица и радиоведущая Эшли Робертс хвасталась образами в купальниках, но, вернувшись из отпуска в Португалии, немного удивила выбором наряда для своего очередного эфира. Дело в том, что на студию Heart FM она пришла в наряде от бренда MIMII London, который состоял их белого льняного платья-рубашки, рукава которого она подкатала, также на ней был молочный корсет с птицами, сшитый из плотной ткани. Но под этот роскошный летний наряд она подобрала сапоги кремового цвета.

Эшли Робертс / Getty Images

Из аксессуаров Эшли выбрала любимую белую сумку от Saint Laurent, очки в светлой оправе, жемчужную нить и медальон на тонкой цепочке.

Интересно, что в образе знаменитости все перевернулось с ног на голову, ведь зимой она практически всегда появлялась на улицах Лондона в туфлях-лодочках самых различных цветов.

Вот несколько ярких зимних образов певицы в туфлях:

Эшли Робертс / Getty Images

Эшли Робертс / Getty Images

Эшли Робертс / Getty Images

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Образы Эшли Робертс на улицах Лондона (57 фото)

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