Необычный выбор аутфита: актриса Сидни Суини под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда нашумевшего сериала "Эйфория" и ромкома "Люблю тебя ненавидеть" - 26-летняя Сидни Суини - оказалась под прицелов папарацци в Нью-Йорке. Несмотря на то, что был дождливый день, девушка направляясь в студию на Манхэттене для своего дебюта в программе Saturday Night Live.

Оделась в этот раз Сидни довольно необычно, хотя и выглядела роскошно. На ней был синий костюм от Bottega Veneta, который состоял из широкой юбки-миди и рубашки на пуговицах и резинками на манжетах. Дополнила она этот лук белыми сапогами от бренда Staud, а также небольшой сумкой-хобо от Miu Miu и солнцезащитными очками тоже от Bottega Veneta.

Волосы Суини уложила в элегантную прическу с легкой волной, а также сделала нежный макияж.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Наряд привлек внимание своей скромностью, ведь обычно на красных дорожках девушка выглядит кардинально иначе - ее образы более откровенны, прозрачны и с декольте. Например, образ Сидни на премьере "Люблю тебя ненавидеть" был очень гламурным, поскольку она надела платье от Модного дома Miu Miu с тонкими бретельками и камнями.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Также нельзя назвать скромным ее красное платье от бренда Mônot, которое она надела на People's Choice Awards в Санта-Монике.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

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