Необычный выбор: Кортни Лав надела пышное платье от любимого дизайнера принцессы Дианы

Кортни Лав - американская певица, известная многим также как вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, крайне редко посещает светские мероприятия или церемонии. Однако она недавно была замечена среди гостей гала-концерта, который состоялся в Национальной портретной галереи в Лондоне. На этом мероприятии был дресс-код, согласно которому гости должны были одеться гламурно.

Кортни по такому случаю решила не просто выбрать платье со сложным декором, но и выбрала британский бренд. Звезда надела серебристое платье от дизайнера Элизабет Эмануэль, которая создала в 80-х культовое свадебное платье принцессы Дианы, а также множество ее других нарядов, когда она только стала супругой наследного принца.

Платье Кортни Лав было с множеством оборок, декором на декольте и талии, а также черными рукавами из шифона и турнюром. Согласно CNN, этот нестандартный наряд был вариацией платья, которое Лав заметила в одном из выпусков британского светского журнала Tatler. Первоначально платье было в бледно-розовом цвете, но для Лав дизайнер создала версию в более темной палитре, так платье выглядело драматичней. Образ певица дополнила клатчем со стразами, высокой прической, макияжем, а также множеством украшений с бриллиантами.

Кортни Лав / Фото: Getty Images

Также Элизабет Эмануэль на днях дала интервью изданию People, в котормо рассказала о втором секретном свадебном платье принцессы Дианы. Как оказалось перед церемонией дизайнер создала для Дианы резервный наряд, о котором никто не знал. Запасное платье сильно отличалось от оригинала, в частности, в нем не было длинного шлейфа, шелк был белым, а не цвета слоновой кости, рукава были более облегающее с манжетами и оборками. Кроме того, замысловатые узоры на платье Дианы были вышиты вручную Элизабет, а ткань для подкладки была уже готовой. Но второе платье так и не было завершено.

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