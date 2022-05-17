Необычный выбор: кто автор свадебного платья Кортни Кардашьян

Для знаменитости это первая официальная свадьба, и выбрала она для нее простой, но довольно необычный наряд.

В прошлом месяце стало известно, что 43-летняя Котни Кардашьян тайно вышла замуж за своего возлюбленного барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера, с которым обручилась в октябре прошлого года. Якобы тайная церемония пары состоялась в одной из часовен Лас-Вегаса в ночь с 3 на 4 апреля, сразу же после "Грэмми".

Однако теперь звездная пара решила организовать еще одну свадьбу с гостями, белым платьем и фотосессией. Официальное бракосочетание состоялось в Санта-Барбаре, а после него молодожены уехали на кабриолете праздновать.

Для своей свадьбы Кортни решила выбрать хоть и белое, но совсем не традиционное платье. Знаменитость надела корсетный мини-наряд от знаменитого итальянского бренда Dolce and Gabbana. Дополнили образ невесты украшение под грудью в виде сердца и очень необычная фата, лаконично переходящая в болеро.

(Чтобы посмотреть образ пары, листайте галерею вправо)

Завершили свадебный ансамбль старшей из сестер Кардашьян черные бархатные туфли от Gianvito Rossi.

Стоимость платья, похожего на наряд Кортни, - 1200 фунтов.

Платье Dolce and Gabbana

Напомним, официально Кортни еще ни разу замужем не была. Но с 2006 по 2015 год состояла в отношениях со Скоттом Дисиком, у пары есть трое детей: сын Мэйсон, дочь Пенелопа и сын Рейн. Спустя полгода после рождения третьего ребенка пара рассталась. Сейчас у них хорошие дружеские отношения.

Трэвис же был женат дважды. Первый брак с Мелиссой Кеннеди продлился девять месяцев и завершился разводом в 2002 году. В 2004 году мужчина женился на актрисе и обладательнице титула "Мисс США-1995" Шэнна Моуклер, в браке родилось двое детей: сын и дочь. В 2008 году пара развелась. В 2015 году Баркер непродолжительное время встречался с Ритой Ора.

Также эти отношении, безусловно, очень помогли Трэвису, поскольку многие годы он страдал от фобии, вызванной авиакатастрофой. Дело в том, что 19 сентября 2008 года самолет Learjet 60 разбился во время выполнения взлета в аэропорту "Колумбия Метрополитан" в Южной Каролине. На борту самолета находились музыканты Трэвис Баркер и Адам Гольдштейн, которые оказались единственными выжившими в той катастрофе. Они смогли вовремя покинуть борт и проинформировали экстренные службы о наличии еще четверых человек в горящем самолете. Баркер получил ожоги второй и третьей степени, которые покрывают примерно 2/3 его тела. После катастрофы Баркер стал страдать аэрофобией.

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