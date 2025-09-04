Необычный выбор: Мишель Уильямс пришла в креативном платье на мероприятие

Мишель Уильямс / © Getty Images

Актриса Мишель Уильямс посетила мероприятие в Нью-Йорке, на котором появилась в довольно необычном наряде — черно-белом длинном платье от Dima Ayad.

Платье было очень креативным, ведь имело опущенные и открытые плечи, а также длинные рукава. В верхней части его украшала вышивка черными пайетками, которые также повторялись и на манжетах. Основная часть наряда была длинной, свободно и в принт большой горох.

Мишель Уильямс / © Getty Images

Дополнила ее платье подвеска в виде большой серебряной ракушки с кисточкой от бренда Juju Vera, а также лаконичная прическа и макияж с красной помадой на губах.

Напомним, что минимализм и скучные однотонные изделия осенью 2025 года больше не в тренде и сменятся большим выбором интересных фасонов и оттенков. Теперь в може будут выразительные принты. Самая горячая тройка — это клетка, горошек и «зебра».