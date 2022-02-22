Необычный выбор: Пенелопа Крус надела фиолетовое мини от Chanel

Амбассадором бренда актриса является с 2018 года.

Вчера, 21 февраля, испанская актриса Пенелопа Крус посетила фотоколл комедийного фильма "Официальный конкурс", в котором сыграла вместе с Антонио Бандерасом. Звезда появилась на красной дорожке в фиолетовом мини-платье с длинными рукавами от Chanel.

Наряд был выполнен из денима, его украшал принт в виде монограммы бренда, а рукава и ворот были обшиты черными пайетками. Дополнили образ 47-летней звезды маленькая черная сумка, босоножки и аксессуары тоже от знаменитого французского Модного дома.

Пенелопа Крус / Getty Images

Сегодня же звезда посетила премьерный показ этой картины и блистала на дорожке с коллегами по фильму. На Пенелопе опять был наряд от бренда Chanel.

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Читайте также: