Необычный выбор: Шерон Стоун вышла на публику в костюме с тигровым принтом

Шерон Стоун / © Getty Images

Реклама

Пока мир моды сходит с ума по принту «зебра», который стал одним из главных хитов сезона, голливудская актриса Шерон Стоун решила выгулять менее популярный, но не менее интересный принт. Актриса надела на интервью на шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» с Энди Коэном (Watch What Happens Live with Andy Cohen) костюм с тигровым прнтом.

Наряд Стоун включал жакет и приталенные штаны. Выполнен этот ансамбль был из блестящей текстурной ткани, а жакет звезда носила на голое тело. Образ дополняли не менее броские туфли в принт и с брошками, а также роскошное бриллиантовое колье на шее, объемная укладка и макияж.

Шерон Стоун / © Getty Images

Это колье у Шерон, похоже, одно из любимых в коллекции, поскольку она его надевает по особым поводам. Не так давно актриса была замечена с этим украшением на улице Беверли-Хиллз. Тогда она также привлекла внимание и тем, что завязала платок на брюки.

Реклама

Шерон Стоун / © Getty Images