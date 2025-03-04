Необычный выбор: Зои Салдана пришла в мини-юбке со шлейфом и рюшами на светское мероприятие

Зои Салдана, которая прославилась благодаря серии фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" в этом году впервые получила "Оскар". После официальной части церемонии она вместе с мужем отправилась на вечеринку Vanity Fair Oscar Party.

К фотографам звезда вышла со своей золотой статуэткой в руках, а также одетая в наряд от Saint Laurent. Ее лук включал темно-коричневый топ с длинными рукавами, а также более светлую мини-юбку с объемными рюшами и длинным шлейфом.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Образ она дополнила украшениями от De Beers, кожаным поясом на талии, колготками и туфлями с ремешками.

Зои Салдана с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, что на официальную часть церемонии она пришла тоже в наряде от Saint Laurent, но это было необычное многоярусное платье винного оттенка, которое она дополнила перчатками и драгоценностями Cartier.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

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