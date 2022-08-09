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Неожиданная трансформация: Оуэн Уилсон появился на премьере фильма с пышными усами

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Неожиданная трансформация: Оуэн Уилсон появился на премьере фильма с пышными усами

Оуэн Уилсон / Фото: Associated Press

Усы в сочетании с прической сделали образ актера очень ретро.

Голливудский актер Оуэн Уилсон посетил в понедельник, 8 августа, премьеру приключенческого фильма "Секретная штаб-квартира" в Нью-Йорке, где сыграл одну из главных ролей. На красной дорожке 53-летний актер появился в темно-синих брюках, футболке и белой полупрозрачной рубашке. Также на нем были коричневые замшевые туфли без шнурков. Однако больше всего в этом образе привлекали внимание усы знаменитости, которые кардинально изменили его внешность.

Оуэн Уилсон / © Associated Press
Оуэн Уилсон / Фото: Associated Press

Фильм "Секретная штаб-квартира" будет рассказывать о группе подростков, которые вместе с самым могущественным супергероем в мире пытаются спасти мир от злодеев.

Напомним, перед этим проектом Уилсон снимался в романтическом фильме вместе с Дженнифер Лопес под названием "Первый встречный", а также в сериале "Локи".

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