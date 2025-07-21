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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
576
Время на прочтение
1 мин

Неожиданно: 49-летнюю певицу Сию заметили с 28-летним парнем на свидании

Похожа известная певица таким образом продемонстрировала миру, что у нее теперь новый роман.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сиа и Гарри Джоуси

Сиа и Гарри Джоуси / © Getty Images

49-летнюю певицу Сию заметили с 28-летним звездой реалити-шоу Гарри Джоуси держащимися за руки спустя четыре месяца после того, как поп-звезда объявила о расставании со своим мужем Дэном Бернардом. Пару сфотографировали, когда они выходили из ресторана Ca Del Sole года в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет Сия надела черное платье, которое носила в сочетании с длинным пальто и коричневыми сапогами в леопардовый принт. Певица заплела свои светлые локоны в две косы и украсила их заколками. Спутник артистки надел в ресторан костюм в стиле кэжуал, который был выполнен в оливковом цвете, а также футболку, кеды и очки.

Сиа и Гарри Джоуси / © Getty Images

Сиа и Гарри Джоуси / © Getty Images

Напомним, что в декабре 2022 года певица вышла замуж за Дэна Бернада, после чего в мае 2023 года состоялась церемония в Портофино, Италия. Она родила их ребенка 27 марта 2024 года. В марте 2025 года Сия рассталась с Бернадом и подала на развод.

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Дата публикации
Количество просмотров
576
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