Неожиданно: 91-летняя Джоан Коллинз сыграет Уоллис Симпсон в новом биографическом фильме

Звезда говорит, что с нетерпением ждет возможности сыграть женщину, ради которой король отрекся от престола.
Британская актриса Джоан Коллинз, которой сейчас 91 год, сыграет скандальную герцогиню Уоллис Симпсон в новом биографическом фильме, посвященном последним годам жизни американской светской львицы, ради которой Эдуард VIII отрекся от престола.
Фильм, который в настоящее время называется "Горький конец", будет снят режиссером Майком Ньюэллом, сообщает издание The Guardian. В нем будут показаны последние годы жизни Симпсон, которая умерла в Париже в 1986 году в возрасте 89 лет. Новостью о своей роли Коллинз сама поделилась с поклонниками в Instagram
"Я рада играть Уоллис Симпсон, герцогиню Виндзорскую, в нерассказанной истории о ее последних годах, съемки скоро начнутся в Лондоне и Париже", - написала она и опубликовала коллаж со своим фото и Уоллис.
Ранее также сообщалось, что о любви Дианы к танцам снимут фильм. В новой документальной ленте будет рассказана история преподавателя танцев Энн Аллан, которая учила принцессу Уэльскую танцам. В том числе она была ответственна за подготовку королевской особы к ее знаменитому танцу в Белом доме с актером Джоном Траволтой.
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