Неожиданно: беременная модель Оливия Калпо показала, как приседает в спортзале со штангой

Оливия Калпо

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33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — сейчас находится в ожидании своего первого ребенка, отцом которого является муж звезды — игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Срок беременность — начало третьего триместра, то есть первенец появится на свет в середине-конце лета.

Свое интересное положение модель долго не скрывала, а сейчас, наоборот, публикует в своем Instagram новые фото почти каждый день.

Так как Оливия не пропускает тренировки в спортзале, она показала в Сети новое фото оттуда и очень удивила своих фолловеров, ведь приседала со штангой.

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© Instagram Оливии Калпо

Для большего комфорта Оливия подложила под гриф полотенце. Несмотря на то что пустой, он может весит до 20 кг. Но, наверно, врач, у которого Калпо ведет свою беременность, разрешил ее выполнять такое непростое упражнение.

Ранее, напомним, несмотря на беременность Оливия Калпо снялась в рекламе купальников и пляжной одежды. Компанию на съемках ей составили сестры – старшая Аврора Калпо и младшая – София Калпо.

© Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо