Неожиданно: Бритни Спирс опубликовала фото топлес

39-летняя поп-звезда опять удивила.

Певица Бритни Спирс, которая ведет сейчас войну со своим отцом за опекунство, удивила поклонников откровенной публикацией на своей странице в Instagram. На фото знаменитость позировала только в крошечных джинсовых шортах. Грудь певицы была обнаженной и она прикрыла ее руками.

На лице у Бритни был ее традиционный насыщенный макияж смоки айс, а волосы она распустила. Почему звезда решила опубликовать откровенный снимок в соцсеть не объяснила, но возможно это новое проявление протеста.

Более подробно о жизни и трагедии поп-принцессы читайте в нашем обширном материале, где мы вспомнили все жизненные обстоятельства, из-за которых семья певицы оформила опекунство над ней и почему через 13 лет Бритни пытается от него избавится.

Бритни Спирс / Associated Press

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Поп-принцесса Бритни Спирс "тогда" и "сейчас" (20 фото)

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