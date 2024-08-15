Неожиданно: чихухуа Деми Мур появилась на обложке глянца для собак

Собака украсила обложку издания, посвященного знаменитым питомцам звезд.
61-летняя актриса Деми Мур практически неразлучна со своей любимицей – собакой по кличке Пилаф, которую ей подарила дочь Талула. Недавно на показ коллекции весна-лето 2025 Модного дома Dior в рамках Недели мужской моды в Париже актриса тоже пришла со своей чихуахуа. Мур прижимала собаку к себе весь показ.
И вот Пилаф стала звездой Dogue. Это цифровой проект знаменитого журнала Vogue для питомцев. Ее фотография появилась на обложке издания.
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Собака в ошейнике из камней позировала в сумках Hermes.
В интервью журналу Деми рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла собачку через социальные сети во время пандемии и организовала перевозку Пилаф из Таиланда в Лос-Анджелес.
Чихуахуа путешествует вместе с хозяйкой по миру – она уже 14 раз летала в Европу и посетила бродвейские шоу, музеи, открытый чемпионат Франции, открытия художественных выставок и рестораны и т.д.
В своем Instagram Деми показала, как проходили съемки.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядела Деми Мур в день свадьбы с Брюсом Уиллисом.
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