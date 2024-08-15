Неожиданно: чихухуа Деми Мур появилась на обложке глянца для собак

61-летняя актриса Деми Мур практически неразлучна со своей любимицей – собакой по кличке Пилаф, которую ей подарила дочь Талула. Недавно на показ коллекции весна-лето 2025 Модного дома Dior в рамках Недели мужской моды в Париже актриса тоже пришла со своей чихуахуа. Мур прижимала собаку к себе весь показ.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми Мур / Фото: Associated Press

И вот Пилаф стала звездой Dogue. Это цифровой проект знаменитого журнала Vogue для питомцев. Ее фотография появилась на обложке издания.

(листайте фото вправо)

Собака в ошейнике из камней позировала в сумках Hermes.

В интервью журналу Деми рассказала, что ее дочь Таллула Уиллис нашла собачку через социальные сети во время пандемии и организовала перевозку Пилаф из Таиланда в Лос-Анджелес.

Чихуахуа путешествует вместе с хозяйкой по миру – она уже 14 раз летала в Европу и посетила бродвейские шоу, музеи, открытый чемпионат Франции, открытия художественных выставок и рестораны и т.д.

В своем Instagram Деми показала, как проходили съемки.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела Деми Мур в день свадьбы с Брюсом Уиллисом.

Читайте также:

Деми Мур в роскошных нарядах (24 фото)