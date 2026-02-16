Неожиданно: что подарила Виктория Бекхэм своему мужу Дэвиду в День святого Валентина

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

Похоже, 51-летняя Виктория Бекхэм — дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls — выиграла в конкурсе самых оригинальных подарков в День святого Валентина.

В своем Instagram 50-летний известный спортсмен Дэвид Бекхэм показал подарок от супруги. «Подарки на Валентина стали другими после 50», — шутливо подписал экс-футболист снимок.

Дэвид Бекхэм с подарком от жены Виктории / © Instagram Дэвида Бекхэма

Виктория подарила мужу два фигурных куста в виде оленей и украсила их красными бантами. Счастливый Дэвид позировал у такого экстравагантного подарка.

«Что можно купить мужчине, у которого все есть?» — прокомментировала фото сама Виктория.

Хотя подобный подарок не удивил преданных фанатов Дэвида. Ведь в последнее время увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Поэтому он найдет применение такому подарку — думаем, зеленые «статуи» станут украшением его сада.

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм попробовал испечь лепешки в тандыре — получилось неплохо.