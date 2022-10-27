Неожиданно: Деми Роуз сменила прическу и похвасталась пышными ягодицами

Модель продемонстрировала в Instagram новый имидж.
Деми Роуз приехала на отдых в Коста-Рику и решила поэкспериментировать со своей внешностью. Модель перекрасила волосы в рубиновый цвет и накрутила локоны.
Чтобы похвастаться перевоплощением, Роуз сфотографировалась. Для этого она надела черные плавки и красно-черный топ с хищным принтом. Деми скупалась и похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами.
Кстати, натуральный цвет волос Роуз – черный. Но она уже успела побывать блондинкой разных оттенков.
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