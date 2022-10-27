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Неожиданно: Деми Роуз сменила прическу и похвасталась пышными ягодицами

Дата публикации
Просмотры
424
Время на прочтение
1 мин
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Неожиданно: Деми Роуз сменила прическу и похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель продемонстрировала в Instagram новый имидж.

Деми Роуз приехала на отдых в Коста-Рику и решила поэкспериментировать со своей внешностью. Модель перекрасила волосы в рубиновый цвет и накрутила локоны.

Чтобы похвастаться перевоплощением, Роуз сфотографировалась. Для этого она надела черные плавки и красно-черный топ с хищным принтом. Деми скупалась и похвасталась своими пышными сексуальными ягодицами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Кстати, натуральный цвет волос Роуз – черный. Но она уже успела побывать блондинкой разных оттенков.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
424
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