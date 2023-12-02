Неожиданно для нее: Пэрис Хилтон повторила образ другой звезды на красной дорожке

Она выбрала платье, но недавно носила такое же носила другая известная блондинка.
Голливудская светская львица и телезвезда Пэрис Хилтон посетила ежегодное мероприятие Jingle Ball от iHeartRadio, которое проходило в Калифорнии. Знаменитость была, как всегда, очень гламурной и эффектной на красной дорожке.
Надела Пэрис серебристое мини-платье от бренда Christian Cowan, которое было расшито пайетками, а его подол и рукава украшали большие зеркальные звезды. Также юбка платья и рукава были расклешенными.
Свой необычный наряд она дополнила серебристыми туфлями-лодочками на каблуках, черными солнцезащитными очками и парой бриллиантовых сережек. Волосы она уложила в высокий хвост.
Однако Пэрис не единственная, кто появлялся в этом наряде на публике, ведь совсем недавно в Лос-Анджелесе певица Гвен Стефани получила звезду на Аллее славы в нем.
Свой образ Гвен тогда дополнила серебристым поясом на талии, сетчатыми колготками и серебристыми сапогами.
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