Неожиданно: Джаред Лето стал предпринимателем и запустил собственный бренд косметики

На презентации он появился в стильном луке от любимого бренда.
Актер и участник рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето решил пойти по стопам своих знаменитых коллег и окунуться в мир косметики - знаменитость запустил собственный бренд, который назвал Twentynine Palms.
Якобы косметика должна быть уходовой и гендерно-нейтральной, что именно имеет в виду артист, пока не понятно, но, вероятно, речь идет об ароматах, подобранных для продуктов.
Известно, что в линейке будет представлено 11 продуктов, стоимость которых пока неизвестна. Но, судя по упаковке, бюджетным бренд не будет.
Презентация косметики состоялась в 19 октября в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовал сам Джаред. Он фотографировался с гостями, позировал для прессы. На знаменитости был лук от бренда Gucci: черные брюки, туфли-лоферы, серый пиджак-пальто. Шею Лето украшало несколько цепочек.
Решение запустить свой бренд со стороны Лето больше похоже на попытку прыгнуть в последний вагон, ведь в последние годы на рынке представлено очень много продукции, тем более от знаменитых личностей. Косметику теперь выпускают блогеры, модели, актеры и певцы.
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