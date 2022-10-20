Неожиданно: Джаред Лето стал предпринимателем и запустил собственный бренд косметики

На презентации он появился в стильном луке от любимого бренда.

Актер и участник рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето решил пойти по стопам своих знаменитых коллег и окунуться в мир косметики - знаменитость запустил собственный бренд, который назвал Twentynine Palms.

Якобы косметика должна быть уходовой и гендерно-нейтральной, что именно имеет в виду артист, пока не понятно, но, вероятно, речь идет об ароматах, подобранных для продуктов.

Известно, что в линейке будет представлено 11 продуктов, стоимость которых пока неизвестна. Но, судя по упаковке, бюджетным бренд не будет.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Презентация косметики состоялась в 19 октября в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовал сам Джаред. Он фотографировался с гостями, позировал для прессы. На знаменитости был лук от бренда Gucci: черные брюки, туфли-лоферы, серый пиджак-пальто. Шею Лето украшало несколько цепочек.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Решение запустить свой бренд со стороны Лето больше похоже на попытку прыгнуть в последний вагон, ведь в последние годы на рынке представлено очень много продукции, тем более от знаменитых личностей. Косметику теперь выпускают блогеры, модели, актеры и певцы.

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