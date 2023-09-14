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Неожиданно: Дженнифер Лопес и Эмма Робертс появились с одинаковыми поясами на талии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
42
Время на прочтение
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Неожиданно: Дженнифер Лопес и Эмма Робертс появились с одинаковыми поясами на талии

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Модные повторы не редкость в мире знаменитостей, но все же чаще на них можно заметить одинаковые платья, нежели аксессуары.

В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Мероприятие прошло в Бруклине, а среди гостей появилось много звезд и друзей бренда.

Одними из тех, кто посетили показ были актрисы Дженнифер Лопес и Эмма Робертс. Знаменитости появились перед камерами в одинаковых аксессуарах - ремнях с огромной пряжкой, на которой был логотип бренда.

Дженнифер сочетала ремень с полупрозрачной блузой и необычной юбкой с рюшами.

Дженнифер Лопес / © Associated Press
Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Эмма Робертс решила дополнить ремнем платье изумрудного цвета с длинным подолом и асимметричным декольте.

Эмма Робертс / © Associated Press
Эмма Робертс / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
42
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