Неожиданно: Дженнифер Лопес и Эмма Робертс появились с одинаковыми поясами на талии

Модные повторы не редкость в мире знаменитостей, но все же чаще на них можно заметить одинаковые платья, нежели аксессуары.

В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Мероприятие прошло в Бруклине, а среди гостей появилось много звезд и друзей бренда.

Одними из тех, кто посетили показ были актрисы Дженнифер Лопес и Эмма Робертс. Знаменитости появились перед камерами в одинаковых аксессуарах - ремнях с огромной пряжкой, на которой был логотип бренда.

Дженнифер сочетала ремень с полупрозрачной блузой и необычной юбкой с рюшами.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Эмма Робертс решила дополнить ремнем платье изумрудного цвета с длинным подолом и асимметричным декольте.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Читайте также: