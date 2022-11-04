Неожиданно: Джонни Депп дебютирует на показе нижнего белья Savage X Fenty от Рианны

После "отмены", связанной с громким бракоразводным процессом Джонни Деппа и его жены Эмбер Херд, актер годами практически нигде не появлялся и полноценно не снимался. Но в этом году Депп выиграл суд над бывшей супругой и теперь пытается вернуть себе свое имя.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Associated Press

Летом он снимался в историческом фильме во Франции, а также появился в виде голограммы на премии MTV Video Music Awards. Тогда актер попросил у сообщества дать ему работу:

"Знаете что? Мне нужна была работа. Хочу, чтобы вы знали: я открыт к дням рождения, крестинам, свадьбам, поминкам - все, что угодно. А еще я зубным подрабатываю", - шутил он.

Джонні Депп в образі Moon Person / Фото: Getty Images

Вероятно, команда Рианны пошла изгою на уступок, поскольку, согласно The Guardian, он примет участие в новом показе ее бренда нижнего белья Savage X Fenty.

Сообщается, что участие Деппа будет в духе появления Синди Кроуфорд в прошлогоднем шоу Savage X Fenty. Он станет первым мужчиной, который возьмет на себя роль звезды, демонстрирующей мужскую коллекцию бренда.

Джонни Депп / Фото: Getty Images

Однако поклонники Рианны выразили тревогу по поводу того, что она представит Деппа в шоу, учитывая обвинения его бывшей жены Эмбер Херд в том, что он ее избивал. Особенно странно это, учитывая то, что в 2009 году Рианна сама стала жертвой жестокого нападения со стороны своего тогдашнего бойфренда, звезды R&B Криса Брауна. Он признал себя виновным и получил пять лет условно.

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