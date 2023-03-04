Неожиданно: Джулия Фокс впервые за долгое время появилась на публике в скромном образе

Обычно она выбирает более смелые и шокирующие наряды.

Американскую модель заметили папарацци в Париже, когда она и ее стилистика направлялись на встречу. Джулия, прославившаяся эпатажными луками, в этот раз предпочла более сдержанный наряд.

Модель надела джинсы-сапоги, в которые заправила белую футболку с принтом. Также на ней была черная дутая кропнутая куртка и красная кепка с шипами.

Образ модели дополнили солнцезащитные очки и небольшая кожаная плетеная сумка с металлическим декором.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее девушка посетила мероприятие бренда MAC в Париже в красном наряде из латекса, который дополнила главным бьюти-трендом - высветленными бровями.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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