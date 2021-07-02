Неожиданно: Эмбер Херд впервые стала мамой и показала ребенка

Актриса и бывшая жена Джонни Деппа поделилась радостной новостью в соцсети. Она опубликовала фото с ребенком.

35-летняя Эмбер Херд впервые стала мамой. Радостной новостью она поделилась с поклонниками в Instagram.

Эмбер стала мамой девочки, которая появилась на свет 8 апреля с помощью суррогатного материнства. Малышку звезда назвала Уна Пейдж.

Актриса опубликовала трогательное фото, на котором она изображена со своей крохотной дочерью - малышка лежит у Эмбер на груди. Молодая мама закрыла глаза, обняла девочку и наслаждается моментом.

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Я хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом. Я надеюсь, что мы подошли к тому моменту, когда отказ от кольца для детской кроватки стал нормой. Часть меня хочет придерживаться мысли, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня контролировать это. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она начало моей оставшейся жизни", - написала под фото Эмбер.

Для поклонников актрисы это стало большой неожиданностью.

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