Неожиданно: "Холостячка" Злата Огневич перед финалом отправила домой еще одного участника

Певица поняла, что не испытывает чувств к мужчине.
Просто сейчас продолжается двенадцатый, финальный, выпуск второго сезона шоу "Холостячка". Главная героиня проекта – Злата Огневич – решила попрощаться с одним из участников. Она отправила домой психолога Романа Свечкоренко.
Мужчина вернулся в шоу прошлого выпуска во время церемонии роз, что стало неожиданностью как для мужчин, так и для певицы. Условием для возвращения Романа было решение его вопроса об официальном оформлении развода с женой.
Роман и Злата сходили на свидание, во время которого он признался, что на самом деле развод официально еще не оформил и сейчас идет судебный процесс.
После этого Огневич сказала Свечкоренко, что ее решение остается неизменным, и она не будет развивать отношения с женатым мужчиной.
Кроме того, артистка призналась, что она уже не чувствует к Роману, что испытывала в начале проекта. Так что Злата попрощалась с Романом.
"То, что было в начале, сейчас это все стало тоньше и я могу сказать, что я отпускаю тебя. Очень рада тебя узнать", — сказала артистка Свечкоренко.
Вне кадра Злата призналась, что у нее нет чувств к Роману:
"Я надеялась, что сегодняшнее романтическое свидание поможет мне разобраться больше в своих чувствах, но сегодня я точно поняла, что нет – время потеряно и я ничего не могу с собой поделать. Даже если бы Рома решил вопрос с разводом – нет этих чувств".
В финале за сердце Златы будут бороться двое участников — Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.
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