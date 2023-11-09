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Неожиданно: Кайли Дженнер показала, что вырастила у себя в саду

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Неожиданно: Кайли Дженнер показала, что вырастила у себя в саду

Кайли Дженнер выращивает гранаты у себя в саду / Фото: Associated Press

Звезда реалити-шоу удивила своих фолловеров в Instagram - на этот раз не гламурным нарядом.

26-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер сейчас занята продвижением своего нового бренда одежды - Khy. Новый бизнес звезды успешно стартанул - в течение первого часа после запуска продажи составили 1 млн долларов.

Однако, как оказалось, Кайли не только успешный предприниматель, но и садовод. В своем Instagram девушка показала первый урожай - в ее саду поспели гранаты.

Кайли Дженнер показала, что вырастила у себя в саду / © Instagram Кайли Дженнер
Кайли Дженнер показала, что вырастила у себя в саду / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Также, похоже, Дженнер-младшая завела себе четвероногого друга - мраморная такса очень часто стала появляться у нее в сториз.

Такса Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер
Такса Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, ранее Кайли Дженнер показала фото из спортзала. Девушка позировала с небрежным пучком и почти без макияжа.

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Дата публикации
Просмотры
217
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