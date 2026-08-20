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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Неожиданно: Кайя Гербер призналась, что в детстве прошла через экзорцизм

Модель удивила неожиданным признанием во время подкаста.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кайя Гербер

Кайя Гербер / © Associated Press

24-летняя Кайя Гербер, дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, сделала неожиданное признание о своем детстве. Модель и актриса рассказала, что, когда была ребенком, ее считали одержимой и для нее даже провели необычный ритуал экзорцизма.

Об этом Гербер рассказала во время интервью для подкаста The Mitch Churi Chat Show. По словам Кайи, в детстве она чувствовала себя «преследуемой» и считала, что контактирует с некими существами из другого измерения.

Когда ведущий уточнил, действительно ли над ней проводили экзорцизм, Гербер ответила утвердительно. Причем способ оказался весьма необычным: по словам актрисы, во время ритуала над ней играли на диджериду — традиционном духовом инструменте австралийских аборигенов.

Кайя подчеркнула, что эта история действительно произошла с ней, хотя раньше она никогда публично о ней не рассказывала.

Кайя Гербер / © Getty Images

Кайя Гербер / © Getty Images

Неудивительно, что воспоминание об этом всплыло во время разговора о хоррор-проектах. Гербер снималась в сериале «Американская история ужасов», и, как выяснилось, ее знаменитая мама отнеслась к этому опыту весьма серьезно. Перед съемками Синди Кроуфорд даже дала дочери святую воду, поскольку переживала, что та может вновь столкнуться с чем-то сверхъестественным.

Сейчас Кайя Гербер активно развивает актерскую карьеру. Она снимается в новом сериале The Shards, созданном Райаном Мерфи по роману Брета Истона Эллиса. На фоне продвижения проекта актриса все чаще дает интервью и рассказывает о малоизвестных эпизодах своей жизни.

Кайя Гербер / © Associated Press

Кайя Гербер / © Associated Press

Ранее, напомним, Кайя Гербер впервые откровенно рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения.

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