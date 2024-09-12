Неожиданно: Кендалл Дженнер стала блондинкой

Известная топ-модель удивила кардинальной сменой имиджа.
Только недавно 28-летняя американская модель и участница популярного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – хвасталась короткой стрижкой, с которой стала похожа на свою маму Крис, и вот уже демонстрирует новый цвет волос.
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В своем Instagram девушка показала серию фотографий, на которых позирует в кожаном жакете, очках и с повязкой на голове.
"Мне потребовалось два дня, чтобы получить этот великолепный оттенок золотистого блонда, — поделился колорист Дженна Перри в комментарии для Vogue. — Это образ вдохновлен 90-ми и Кэролин Бессетт-Кеннеди".
Отметим, первый раз Кендалл перекрасила волосы в теплый блонд в 2019 году для показа Burberry на Неделе моды в Лондоне. Возможно, в этот раз она тоже это сделала для какого-то мероприятия или проекта.
Напомним, ранее топ-модель Сара Сампайо неожиданно сменила имидж и стала блондинкой. Она провела в кресле парикмахера 11 часов.
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