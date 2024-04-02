Неожиданно: модель Джулия Фокс впервые за длительное время появилась в приличном луке

Эпатажная модель сочетала черный цвет с красным.
Американскую модель Джулию Фокс заметили папарацци в Нью-Йорке, когда она направлялась на съемки шоу Saturday Night Live. Обычно Фокс одевается очень эпатажно и смело, но в этот раз ее образ выглядел довольно скромно.
Модель сочетала черные атласные штаны с топом и длинным красным плащом с широкими плечами. В руке она держала небольшую черную сумку с декором, а также обула красную обувь на каблуках.
Завершали этот лук Джулии макияж с серыми тенями и высокая прическа с локонами.
Вероятно появление Фокс в программе связано с тем, что скоро она появится в новом шоу OMG Fashun в качестве ведущей. Ее соведущим станет Лоу Роучем - стилист Зендеи.
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