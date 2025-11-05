Неожиданно: Приянка Чопра позировала с огромным питоном на шее

Приянка Чопра / © Associated Press

43-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира-2000» — Приянка Чопра — удивила новыми фото, которые она опубликовала своем Instagram. Она побывала в сафари-парке в Орландо, Флорида, и показала оттуда снимки.

Приянка, одетая в белый топ с пикантным декольте и джинсы, позировала с огромным питоном на шее, а ее голову держала в руках. Рядом с ней был запечатлен ее муж — 32-летний американский певец и актер Ник Джонас.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Судя по улыбке Чопры, фотографироваться с такой большой змеей ей понравилось и она не испытывала никакого дискомфорта.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Также она пошутила, что ей не в новинку фотографироваться с пресмыкающимися, ведь она носила на шее легендарное колье от Bulgari в виде змеи, встречалась ранее с подобными животными и даже озвучивала змею Каа в фильме «Книга джунглей». В доказательство Приянка опубликовала свои архивные фото.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Ранее, напомним, Приянка Чопра появилась на вечеринке в гламурном красном платье из коллекции AURA осень-зима 2024 бренда Rahul Mishra. Наряд был насыщенного красного цвета, а также расшит кристаллами, бисером и пайетками по всей длине. Декольте у платья оформлено в виде сердца, а одна бретелька была плавно переходила в драпировку на корсете и превращалась в легкую и длинную полупрозрачную юбку со шлейфом.