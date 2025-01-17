Неожиданно: Рене Зеллвегер намекнула, что Хью Грант сохранил огромные трусы Бриджит Джонс из фильма

55-летняя Рене Зеллвегер впервые за длительное время дала интервью. Она появилась в видео британского Vogue, где немного поностальгировала за своими самыми знаковыми нарядами в карьере. Листая книгу, в которой были ее образы, актриса наткнулась на фото своей героини - Бриджит Джонс - из фильма "Дневник Бриджит Джонс".

"О, Бриджит. Боже, этот костюм заставил меня смеяться во весь голос", - сказала Рене.

Также совершенно между прочим она решила вспомнить культовые трусы своей героини (которые сама Джонс называет в фильме "ужасные панталоны для похудения еще с бабушкиных времен") и сказала, что возможно, они достались ее коллеге по фильму Хью Гранту после окончания съемок.

Бриджит Джонс / скриншот с видео

"Я слышала слухи, что Хью Грант оставил себе трусы - большие трусы - но я не знаю, правда ли это", - сказала она, а затем дерзко добавила: "Нам придется спросить его".

Хью Грант в фильме "Дневник Бриджит Джонс" / фото: скриншот с видео

Что ж, теперь остается только дождаться ответа Гранта, действительно ли сохранил ли он нижнее белье героини.

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