Неожиданно: Рианна и Хейли Бибер появились на улице в одинаковых образах

Образы, хоть и были с одинаковыми поло, смотрелись совершенно по-разному.

Одинаковые образы среди звезд не редкость, но на этой неделе - с разницей всего в несколько дней - под прицел папарацци в Лос-Анджелесе попали две знаменитости - певица Рианна и модель Хейли Бибер.

Девушки были одеты практически идентично, но они по-разному вписали вещи в образы и разбавили свои луки совершенно разными аксессуарами. В частности, обе звезды надели полосатое поло от Loewe, широкие джинсы и солнцезащитные очки.

Рианна сейчас беременна вторым ребенком, поэтому поло предпочла носить подвернутым, чтобы демонстрировать свой округлый живот. Лук она дополнила высокой прической, ботинками от Timberland, клатч-коробкой от Louis Vuitton. Особое внимание привлекла большая золотая серьга в одном ухе Рири. Это был аксессуар от Y/Project в виде руки с поднятым средним пальцем. Певица выглядела очень стильно и даже немного брутально.

Рианна и ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Хейли Бибер же предпочла носить поло более скромно, просто заправив в джинсы и застегнув на нем все пуговицы. Образ модель дополнила сумкой от Miu Miu, а также обула туфли от Bottega Veneta. Завершали ее образ солнцезащитные очки от Saint Laurent.

Джастин и Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Читайте также: