Неожиданно: топ-модель Белла Хадид станцевала под украинский трек

Белла Хадид / © Associated Press

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28-летняя американская топ-модель Белла Хадид удивила своих поклонников, появившись в видео в TikTok, которое она записала под песню "Різні" украинской группы Quest Pistols.

В видео девушка позирует в белом платье-бюстье и белой рубашке сверху. Ее волосы собраны в тугой пучок с помощью белой резинки-скранча. Скорее всего, видео было создано во время презентации парфюмерного бренда Orebella, который основала сама манекенщица в 2024 году.

Эта песня стала очень популярной – вирусной – в Сети, и под нее пользователи снимают свои версии тренда. Видео Беллы собрало уже полмиллиона просмотров, а в комментариях украинские поклонники модели оставляют свои восхищенные комментарии.

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Ранее, напомним, папарацци подловили Беллу Хадид в Париже в красном костюме на мотоцикле. Это было во время съемок предстоящего сериала от режиссера Райана Мерфи «Красавица».

Белла Хадид / © Getty Images