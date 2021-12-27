"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич сходила на талант-шоу в компании двух участников "Холостячки"

"Девочки, не завидуйте": Злата Огневич сходила на талант-шоу в компании двух участников "Холостячки"

Певица показала в своем фотоблоге, с кем она смотрела развлекательное шоу.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич сходила на финал шоу "Україна має талант". Компанию ей составили участники проекта "Холостячка" – Максим Тарапата (который был фаворитом многих поклонников) и финалист шоу - Дмитрий Шевченко.

Об этом артистка сообщила в Instagram Stories. Она опубликовала видео, на котором показала Максима и Дмитрия.

Злата Огневич и Максим Тарапата / Instagram Златы Огневич

Дмитрий Шевченко и Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Какая крутая компания. Девочки, не завидуйте", - подписала видео Огневич.

Тарапта, в свою очередь, тоже показал Злата в своих Instagram Stories.

Максим Тарапата и Злата Огневич

А вот Шевченко не публиковал в Stories Огневич. Видимо, у него осталась обида на певицу через то, что она его не выбрала в финале.

А победитель шоу "Холостячка" - Андрей Задворный - в это время похвасталася фолловерам в соцсети своим новым имиджем.

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