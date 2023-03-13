Неожиданное решение: Кендалл Дженнер скопировала культовый образ Марион Котийяр

Точно в таком же наряде 15 лет тому назад на красной дорожке сияла другая звезда.

27-летняя супермодель и представительница звездного семейства Кардашьян-Дженнер - Кендалл - появилась на вечеринке Vanity Fair, которая по традиции проходит сразу после церемонии "Оскар".

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Звезда отдала предпочтение винтажному золотому платью-русалке с имитацией чешуи. У наряда были широкие бретели, которые на спине переплетались накрест, а вот на груди у него были два больших цветка.

Автором этого необычного наряда является бренд Jean Paul Gaultier, а представлено оно было впервые в кутюрной коллекции весна-лето 2008 года.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Однако это не первый подобный наряд на мероприятии. В 2008 году французская актриса Марион Котийяр вышла на красную дорожку "Оскара" в точно таком же платье, но в белом оттенке и с золотистой отделкой. Платье было настолько необычным, что вошло в историю церемонию, как одно из самых красивых нарядовов.

Марион Котийяр / Фото: Associated Press

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