Неожиданное совпадение: бойфренд Кайли Дженнер подарил ей кольцо, как у Эмили Ратажковски

Теперь Кайли носит очень дорогое кольцо, но, как оказалось, ранее такое же украшение появилось у другой знаменитости.

Сложно найти того, кто бы ничего не слышал о семье Кардашьян-Дженнер, тем более что знаменитые сестры постоянно удивляют поклонников косметическими новинками, коллаборациями со знаменитыми брендами, ну и, конечно же, скандалами и сплетнями. Но еще одна черта семьи - дорогие вещи, которыми она часто хвастаются перед поклонниками в Instagram.

Несколько дней назад младшая из клана, 24-летняя Кайли Дженнер, поделилась на своей странице новым снимком, на котором были запечатлены ее руку и рука ее дочери Сторми. На пальцах обеих красовались одинаковые кольца с двумя бриллиантами каплевидной и квадратной формы.

"Папа подарил нам одинаковые кольца", - написала Кайли, имея в виду своего бойфренда Трэвиса Скотта.

Кайли Дженнер и Сторми / Instagram Кайли Дженнер

Скорее всего, украшение для малышки Сторми было сделано на заказ по типу кольца, выбранного Трэвисом для Кайли, ведь вряд ли какой-то ювелирный бренд продает кольца с бриллиантами таких размеров для трехлетних девочек. И поскольку кольцо Кайли надела на указательный палец, а не на безымянный, то подарок Трэвиса не был обручальным.

Но интересно и то, что очень похожее украшение носит американская модель Эмили Ратажковски.

В 2018 году бойфренд Эмили Себастьян Беар-МакКлард сделал ей предложение и преподнес необычное кольцо с двумя бриллиантами квадратной и каплевидной формы, и, как видим, это украшение очень похоже на новые кольца Кайли и Сторми. После свадьбы Эмили дала интервью изданию Vogue, в котором призналась, что придумала и разработала дизайн своего кольца вместе с Себастьяном, а воплотить идею в жизнь ей помогла подруга-ювелир Элисон Чемла.

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Почему кольцо Кайли настолько похоже на украшение Ратажковски, неизвестно. Возможно, они все же пользовались услугами одного ювелира или Трэвису просто понравилась идея использования камней разной формы.

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