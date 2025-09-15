- Дата публикации
Неожиданное воссоединение: звезды сериала "Девочки Гилмор" вышли на сцену церемонии "Эмми"
Телевизионный дуэт матери и дочери вручил награду на церемонии 14 сентября.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Эмми» — престижной награды, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». Во время церемонии шквал оваций сорвали экранные мама и дочь — актрисы Алексис Бледел и Лорен Грэм, которые известны по культовому сериалу «Девочки Гилмор».
Сериал выходил с 5 октября 2000-го по 15 мая 2007 года и показывал жизнь мамы Лорелай и ее дочери Рори в маленьком живописном городке. Продюсером сериала и автором сценария была Эми Шерман-Палладино, которая соединила в «Девочках Гилмор» проблемы поколений, знание культуры, музыки, литературы и жизнь. Поэтому появлений актрисы было милой и трепетной отсылкой к поп-культуре, а вышли они на сцену декорированную в виде крыльца их дома в сериале.
43-летняя Алексиси Бледел надела на церемонию серебристое платье-бюстье расшитое бисером.
58-летняя Лорен Грэм появилась в наряде черного цвета с «голым» эффектом и большими черными цветами.
Во время церемонии актрисы вручили награду в категории «Лучший сценарий комедийного сериала» Сету Рогену за сериал «Студия», который он придумал, срежиссировал и сыграл в нем главную роль.