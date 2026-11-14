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Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Неожиданный финал: кто покинул проект "Холостяк-15" в новом выпуске

Пятая церемония роз завершилась неожиданным решением главного героя романтического реалити-шоу.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Неожиданный финал: кто покинул проект "Холостяк-15" в новом выпуске

В пятом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-15», который вышел на телеканале СТБ 13 ноября, состоялась церемония роз, во время которой главный герой Вячеслав Кравцов должен был решить, с кем из участниц хочет продолжить строить отношения, а с кем — попрощаться.

На этот раз церемония роз состоялась в изысканном зале, украшенном необычными полотнами. Их собственноручно расписали участницы специально для «Холостяка».

На картинах девушки оставили по два слова. Первое означало черту характера или особенность Вячеслава, с которой они готовы смириться в отношениях, а второе — собственную черту, которую, по их мнению, должен принять главный герой.

Фото stb.ua

Фото stb.ua

Таким образом, участницы получили возможность еще раз откровенно рассказать Кравцову о своих ожиданиях от будущих отношений.

Перед тем как вручить розы, Вячеслав обратился к девушкам и поблагодарил их за искренность.

«Неделя была непростой, но очень важной. Я благодарю каждую из вас за честность и открытость. Я чувствую, что мы стали ближе и начали лучше понимать друг друга», — сказал Холостяк.

Во время церемонии роз Кравцов также решил поговорить наедине с участницами, которым в течение недели уделял меньше всего внимания. Он хотел лучше понять девушек, прежде чем принять окончательное решение.

После этих разговоров Вячеслав понял, что пока не готов расстаться ни с одной из участниц, ведь хочет продолжить знакомство с каждой из них.

Таким образом, пятая церемония роз завершилась неожиданно — на этой неделе ни одна из девушек не покинула проект.

Все участницы получили шанс продолжить борьбу за сердце Вячеслава Кравцова.

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