Неожиданный образ: Эль Фэннинг появилась на мероприятии в смелом наряде H&M с прозрачным боди

Коллекция, которую презентовали в США, была вдохновлена героинями фильмов в стиле нуар, поэтому образ Эль такой драматичный.

25-летняя звезда "Малефисенты" - Эль Фэннинг - появилась на мероприятии в Калифорнии очень смелом образе. На известной актрисе были черные широкие брюки и полностью прозрачное боди в бельевом стиле с кружевными элементами на груди и талии.

Дополнили этот вечерний образ оверсайз жакет, который актриса носила просто накинув на плечи, серые туфли с бантиками и очень простой макияж.

Волосы Эль уложила в трендовую прическу в стиле двухтысячных годов - пучок с пробелом.

Эль Фэннинг / Фото: Getty Images

Мероприятие, которое посетила девушка, посвящено новой коллекции бренда H&M под названием Studio Fall 2023. На нем присутствовало множество других звезд, одетых в недавно выпущенную одежду бренда, вдохновленную героинями фильмов в стиле нуар.

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