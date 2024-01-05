Неожиданный образ: Кару Делевинь опять заметили на съемках сериала "Американская история ужасов"

Делевинь опять появится в сериале. На съемках ее уже подловили в устрашающем образе.

В прошлом году многие обсуждали новый 12 сезон сериала-антологии "Американская история ужасов: Нежность", в котором появились Ким Кардашьян, Эмма Робертс и Кара Делевинь.

Сезон разделили на две части и если первая вышла в 2023 году, то съемки второй - только начались и когда состоится премьера пока неизвестно.

Но радует уже то, что появились первые кадры со съемок. Под прицел папарацци в Нью-Йорке попала актриса Кара Делевинь и несколько ее коллег - Джулиана Кэнфилд и Аннабель Декстер-Джонс.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Актрис запечатлели во время перерыва, когда они с горячим кофе шли по улице. При этом все три были одеты в довольно эпатажные костюмы - черный длинные атласные платья с кружевными воротниками.

Джулиана Кэнфилд / Фото: Getty Images

Наряды дополняли головные уборы в виде корон из перьев, а также перчатки. Макияж на лице у женщин был лаконичный.

Аннабель Декстер-Джонс и Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Но эти образы в сериале уже появлялись.

Детали второго сезона пока держатся в секрете. Но напомним, что Кара играла и в первой части этого сезона. Как-то на съемках в 2023 году ее также подловили папарацци в устрашающем образе, который включал черные и красные цвета.

Эмма Робертс и Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы актрисы Кары Делевинь (23 фото)