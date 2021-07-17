Неожиданный выбор: французская актриса повторила культовый наряд Шэрон Стоун

Кроме Тьерри и Стоун этот лаконичный образ примеряла еще одна знаменитая особа.

Какие же красивые звезды в этом году были во время Каннского кинофестиваля, который проходил на Французской Ривьере на протяжении 12 дней. На красных дорожках и различных мероприятиях актрисы, режиссеры и супермодели демонстрировали кутюрные платья, необычные туфли и сумки.

Но вот французская актриса Мелани Тьерри решила для завершального дня надеть очень необычный наряд. Она выбрала приталенную длинную юбку со шлейфом и оверсайз блузу белого цвета, рукава которой подвернула.

Мелани Тьерри / Getty Images

Похоже, что таким образом захотела отдать дань уважения своей коллеге - актрисе Шэрон Стоун. Дело в том, что Мелани повторила легендарный наряд Стоун, в котором она в 1998 году появилась на церемонии вручения "Оскара". В тот год звезда решила бойкотировать привычные вечерни платья и вышла на красную дорожку в фиолетовой длинной юбке от Vera Wang, которую дополнила белой рубашкой Gap.

Шерон Стоун на церемонии "Оскар" в 1998 году / Getty Images

Рубашку она, кстати, долго не искала, а просто позаимствовала у своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна. Именно в тот вечер Шэрон задала новый тренд, который прижился на много лет и иногда его повторяю различные звезды. Также, например, в похожем луке когда-то появилась Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри / Associated Press

Но не думайте, что сама Шэрон забыла о тренде, который задала в 90-х. В этом году в Каннах она тоже решила появится в своем фирменном луке, надев приталенную юбку и белую рубашку, правда на этот раз ее наряд был от ливано-итальянского бренда Tony Ward.

Шэрон Стоун / Getty Images

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