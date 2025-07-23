Неожиданный выбор наряда: Памела Андерсон появилась в Лондоне в шляпке с леопардовым принтом

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон в рамках своего промотура к фильму «Голый пистолет» прибыла в отель Corinthia в Лондоне, где состоялась его презентация. По пути на мероприятие актрису заметили папарацци.

58-летняя актриса, которая прославилась в 90-х сериалом «Спасатели Малибу», была одета в черное платье миди с кейп-накидкой. Наряд дополнял лаконичный черный пояс, а также туфли-лодочки. Оригинальным аксессуаром, который выбрала Андерсон была шляпка-таблетка с леопардовым принтом.

Памела Андерсон / © Getty Images

Затем она вышла на красную дорожку и заставила публику затаить дыхание, ведь выглядела сногсшибательно. Памела носила длинное сливовое платье от бренда Rodarte, у которого не было бретелек.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images