Неожиданный выбор: принцесса София удивила новой прической

Если женщина хочет перемен, она отправляется к парикмахеру. Шведская принцесса София так и сделала.
В начале месяца королевская пара – принцесса София и принц Карл Филипп, принимала участие в мероприятии, посвященном столетию с тех пор, как первые женщины заняли свое место в шведском парламенте.
Снимки с мероприятия опубликовали на странице пары в Instagram, а в подписи говорилось:
"Мы увидели потрясающее выступление, подчеркивающее успехи, достигнутые в нашей стране, и весь фронт избирательного движения".
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Принцесса София в этот день выглядела блестяще в фиолетовом наряде с геометрическим узором и массивными серьгами в ушах. Внимание публики привлекла новая прическа принцессы. Софи собрала волосы в низкий хвост и обрезала густую прямую челку.
К слову, ранее принцесса уже делала попытки отрезать челку.
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