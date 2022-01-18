Неожиданный выбор: принцесса София удивила новой прической

Если женщина хочет перемен, она отправляется к парикмахеру. Шведская принцесса София так и сделала.

В начале месяца королевская пара – принцесса София и принц Карл Филипп, принимала участие в мероприятии, посвященном столетию с тех пор, как первые женщины заняли свое место в шведском парламенте.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Getty Images

Снимки с мероприятия опубликовали на странице пары в Instagram, а в подписи говорилось:

"Мы увидели потрясающее выступление, подчеркивающее успехи, достигнутые в нашей стране, и весь фронт избирательного движения".

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Принцесса София в этот день выглядела блестяще в фиолетовом наряде с геометрическим узором и массивными серьгами в ушах. Внимание публики привлекла новая прическа принцессы. Софи собрала волосы в низкий хвост и обрезала густую прямую челку.

К слову, ранее принцесса уже делала попытки отрезать челку.

Принцесса София / Getty Images

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