"Непереможна Україна": Билык, Бужинская, Зибров, Сумская и другие артисты представили патриотическую песню

Золотые голоса нашей страны объединились, чтобы выразить в песне боль Украины и одновременно надежду и веру в победу.

Украинские артисты объединились и выпустили совместную патриотическую композицию "Непереможна Україна".

Патриотическую песню спели Ирина Билык, Екатерина Бужинская, Павел Зибров, Оксана Пекун, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Иво Бобул, Гарик Кричевский, Дмитрий и Назарий Яремчуки, Виктор Павлик и другие.

Слова песни Ларисы Архипенко, музыка и аранжировка – Владимир Будейчук.

"У каждого украинца неописуемо болит душа за то, что враг сделал в родном нашем доме – Украине... Это неизлечимая боль, которая не перестанет НИКОГДА в этой жизни!"

И не поется сейчас, но плачет Песней сердце... Золотые голоса Украины объединились со своим песенным оружием, словом, мнением, делом, чтобы выразить в этой песне боль Украины и одновременно надежду и веру в Победу.

Низким поклоном благодарят всех, кто отдал жизнь за Украину, нашим мужественным ВСУ, теробороне, волонтерам, медикам, пожарным, всем украинцам, которые каждый на своем месте вносят свой вклад в Победу Украины над злом!

Пусть эта Песня как молитва с молитвами каждого украинца донесется до Бога и благословит весь украинский народ!" – говорится в подписи в YouTube.

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