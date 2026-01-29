Непредсказуемо и с отсылкой к роману: потрясающая Марго Робби в прес-туре фильма "Грозовой перевал"

Марго Робби / © Getty Images

Сотрудничество актрисы Марго Робби и стилиста Эндрю Мукамала — это новая страница модной истории, которая еще не раз нас удивит, ведь их тандем дает качественный результат.

Однако если для престура к фильму «Барби» Мукамал подбирал для нее гламурные розовые вещи и делал оммажи на известные луки куклы, то во время продвижения картины «Грозовой перевал» концепция изменилась.

Теперь Мукамал пытается подготовить зрителей к тому, что Марго — это новая Кэтрин Эрншоу — главная героиня романа Эмили Бронте. Образы актрисы современные, с выдержанным вкусом и шиком, каждый из них подчеркивает красоту актрисы.

Во время фотоколла в Беверли-Хиллз Марго вышла к фотографам в очень необычном ансамбле от бренда Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2025 и украшениях Jessica McCormack.

Марго Робби / © Getty Images

Образ включал очень короткую юбку с асимметрией, жакет с архитектурными плечами и топом-бюстье. Все вещи были выполнены из фактурной красной кожи, а также были украшены шнуровкой.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Лук актрисы также дополнили очки и туфли на каблуке от Manolo Blahnik.

Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

«Я скорее позволю обнять себя змее», — процитировал Эндрю Мукамал строку из романа, которая вдохновила его на выбор этого ансамбля.

Стилист показал образ Марго Робби / фото: Andrew Mukamal

Также Марго, Джейкоб Элорди и Чарли XCX появились вместе на шоу «Джулии Каннингем» в Калифорнии. Актриса на этот раз выбрала платье от Markgong и креативную обувь, а вот ее волосы были украшены маленькими сатиновыми лентами завязанными на бантики.

Марго Робби, Джейкоб Элорди и Чарли XCX / © Getty Images

После этих мероприятий актриса вышла на красную дорожку мировой премьеры фильма в изысканном эксклюзивном платье от Модного дома Schiaparelli и историческом бриллианте Тадж-Махал актрисы Элизабет Тейлор, оправленном в колье Cartier.

Марго Робби / © Associated Press