Неразлучна со своей собакой: Деми Мур опять вышла в свет с любимым питомцем

Совсем скоро актрисе исполнится 62 года, но в это сложно поверить.

Сейчас Деми Мур проводит время в Нью-Йорке, где не раз попадала под прицел папарацци.

Когда на этой неделе ее опять заметили с маленьким собачкой по имени Пилаф, которого ей подарила дочь Талула, актриса была с ног до головы одета во все черное. Деми выбрала наряд в стиле преппи и он был от американского бренда Thom Browne.

Актриса сочетала кардиган, юбку со складками и однотонную черную кофту. Также она обула лоферы и в руке несла небольшую сумку. Завершали лук легкий макияж, длинные распущенные волосы и очки на глазах.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Напомним, что маленькую Пилаф Мур берет абсолютно везде с собой и собака даже посещала со звездой модный показ. Деми держала своего домашнего любимца на руках во время всего шоу.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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