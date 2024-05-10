Нереальная красавица: Дженнифер Лопес подловили папарацци с дочерью в Париже

В столицу Франции она отправилась, вероятно, чтобы провести семейные выходные с детьми.
После триумфа на Met Gala в Нью-Йорке, где появилась в "голом" платье с 2,5 миллиона бусин, Дженнифер Лопес отправилась в Париж. Суперзвезду подловили папарацци на улице в столице Франции.
Дженнифер выглядела роскошно и была одета в стильные широкие джинсы, которые сочетала с классической белой рубашкой и длинным оверсайз плащом.
Образ она дополнила квадратными очками от Nile, массивными золотыми серьгами-кольцами, а также стильными туфлями от бренда Stuart Weitzman. В руке она несла любимую сумку Birkin от Hermes.
В тот же день, но несколькими часами позже, Лопес опять заметили на улице, но уже со своей дочерью Эммой. Мама и дочка, вероятно, направлялись на шопинг. Певица немного сменила лук, поскольку вместо туфель обула удобные кроссовки, а также собрала волосы. 16-летняя Эмма отдала предпочтение широким голубым джинсам и рубашке с короткими рукавами. Также девушка дополнила лук кедами.
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