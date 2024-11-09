Нереальная красавица: Тейлор Свифт сфотографировали в корсетное платье с декольте от Vivienne Westwood

Певицу Тейлор Свифт заметили папарацци в Нью-Йорке, когда она вышла со своей машины и направлялась, вероятно, на ужин. Тейлор была очень красивой, а образ продумала до мелочей.

На суперзвезде в этот раз было очаровательное корсетное платье от бренда Vivienne Westwood, сшитое из полосатой хлопчатой ткани. Плечи у него были опущены, у платья было глубокое декольте, а также принт в виде мазков краски.

Этот необычный наряд Свифт дополнила бархатными бордовыми мюлями на каблуках от Aquazzura и черной сумкой с короткой ручкой от Vivienne Westwood. Волосы певица уложила в высокую прическу с локонами, а также сделала свой любимый макияж с красной помадой на губах. Но стоит отметить и ее украшения, ведь на Тейлор был очень необычный набор от бренда For Future Reference. Это ожерелье сделано из старинной бронзовой монеты 1970-х годов.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Ранее это украшение Свифт уже носила, но вот только в сочетании с денимом. На одной из игр по американскому футболу, когда пришла поболеть за своего бойфренда, она появилась в джинсовом корсете от Versace Medusa и шортах, которые сочетала с сапогами Giuseppe Zanotti трендового винного оттенка.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: Associated Press

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