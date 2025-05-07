Нереальная красавица: Хейли Бибер заметили папарацци по пути на грандиозную вечеринку

Хейли Бибер / © Getty Images

Реклама

На этом мероприятии красавица продемонстрировала лаконичный черный наряд — платье-жакет в стиле смокинга от бренда Saint Laurent. Это было платье с двумя пуговицами, которое дополняли капроновые колготки и мюли на огромной платформе от бренда Giuseppe Zanotti. Волосы она уложила в элегантную прическу, а также надела множество бриллиантовых украшений от которых захватывало дух.

Хейли Бибер на Met Gala 2025 / © Associated Press

Однако не менее эффектный лук Хейли выбрала и для вечеринки, которая была менее формальной и прошла уже после официального бала в Метрополитен-музее. Модель заметили, когда она вышла из машины и направлялась на тусовку. Второй ее наряд был уже бежевого цвета и от бренда Schiaparelli.

Хейлм Бибер идет на вечеринку после Met Gala / © Getty Images

Мини-платье-корсет Бибер носила с серебряными мюлями от Paris Texas и маленькой сумочкой от Saint Laurent. Дорогие бриллианты она сняла, а в руке несла телефон, таким образом ненавязчиво опять прорекламировав свой бренд косметики Rhode с помощью вирусного блеска для губ, футляром для которого является чехол телефона.

Реклама

Но это не все мини-платья от Хейли. Также папарацци ее подловили в Нью-Йорке возле отеля в черно-белом платье от Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2024. Наряд она носила со слингбэками от Saint Laurent и солнцезащитными очками.

Хейли Бибер заметили перед началом Met Gala / © Associated Press

Муж звезды Джастин Бибер в этом году с ней на мероприятии не появился, однако следил за происходящим и публиковал много фотографий своей возлюбленной в соцсетях.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press