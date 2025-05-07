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- Шоу-бизнес
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Нереальная красавица: Хейли Бибер заметили папарацци по пути на грандиозную вечеринку
Модель и предпринимательница Хейли Бибер появилась в этом году среди гостей, которым повезло получить приглашение на Met Gala от Анны Винтур.
На этом мероприятии красавица продемонстрировала лаконичный черный наряд — платье-жакет в стиле смокинга от бренда Saint Laurent. Это было платье с двумя пуговицами, которое дополняли капроновые колготки и мюли на огромной платформе от бренда Giuseppe Zanotti. Волосы она уложила в элегантную прическу, а также надела множество бриллиантовых украшений от которых захватывало дух.
Однако не менее эффектный лук Хейли выбрала и для вечеринки, которая была менее формальной и прошла уже после официального бала в Метрополитен-музее. Модель заметили, когда она вышла из машины и направлялась на тусовку. Второй ее наряд был уже бежевого цвета и от бренда Schiaparelli.
Мини-платье-корсет Бибер носила с серебряными мюлями от Paris Texas и маленькой сумочкой от Saint Laurent. Дорогие бриллианты она сняла, а в руке несла телефон, таким образом ненавязчиво опять прорекламировав свой бренд косметики Rhode с помощью вирусного блеска для губ, футляром для которого является чехол телефона.
Но это не все мини-платья от Хейли. Также папарацци ее подловили в Нью-Йорке возле отеля в черно-белом платье от Dilara Findikoglu из коллекции осень-зима 2024. Наряд она носила со слингбэками от Saint Laurent и солнцезащитными очками.
Муж звезды Джастин Бибер в этом году с ней на мероприятии не появился, однако следил за происходящим и публиковал много фотографий своей возлюбленной в соцсетях.