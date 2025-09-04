Нереальная красавица: Кэтрин Зета-Джонс в наряде со шнуровкой сходила на интервью

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Звезда сериала «Уэнздей» и лауреатка «Оскара» Кэтрин Зета-Джонс появилась на улицах Нью-Йорка. Актрису сфотографировали папарацци возле студии ABC 3 сентября, куда она пришла на интервью.

Кэтрин надела в тот день наряд от американского бренда Thom Browne, который состоял из платья-карандаша длины миди, жакета с укорочеными рукавами и корсета, который был со шнуровкой спереди. Также актриса надела черные полосатые колготки и креативные туфли на шнурках с розами и фигурными каблуками.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Волосы Кэтрин были распущены и подкручены в легкие локоны, а на глаза она надела очки в коричневой оправе.

Сумки у нее в руке не было, но недавно актриса рассказала, что у нее огромная коллекция Fendi Baguette — это культовая модель сумки, которая неоднократно появлялась в сериале «Секс в большом городе», а также ее любят многие знаменитости. Кэтрин на проятжении многих лет коллекицонировала их и собрала много разных моделей.